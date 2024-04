Rigore horror di Ante Budimir L’ex Serie A si esibisce con un mezzo cucchiaio che fa il giro del web – Il video

(Di martedì 16 aprile 2024) Un tentativo di imitazione finito malissimo. Così si può descrivere a parole il calcio disbagliato daallo scadere di Osasuna-Valencia, posticipo serale che ha chiuso la 31esima giornata del campionato di calcio spagnolo. L’attacccroato, passato anche dallaA, si è esibito con un pasticcio, quasi oltraggiando la dolce creazione di Antonín Panenka: colui che agli Europei del ‘76, nelladei rigori della finale contro la Germania, superò il portiere avversario Sepp Maier con uno scavetto mai visto prima. È nato in quell’istquello che oggi chiamiamo più comunemente “” e cheha provato a replicare in un modo diventato ormai esilar. Al 97esimo minuto è stato ...

