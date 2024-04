Rifiuti | Sanzioni per Quasi 19 000 Euro per Errato Conferimento

(Di martedì 16 aprile 2024) Chieti - Il sindaco Diego Ferrara e l'assessora all'Ambiente Chiara Zappalorto hanno presentato il primo report sulleemesse per ildei, evidenziando l'importanza di correggere comportamenti scorretti. Dal 1° gennaio 2024 ad oggi, sono stati comminati 112 provvedimenti da Formula Ambiente, per un totale di19.000di. Di questi, 55 riguardano utenze non domestiche, 55 utenze condominiali e solo 1 utenza domestica. Il sindaco e l'assessora hanno sottolineato l'importanza di queste misure nel garantire il decoro della città e nel consolidare l'identità sostenibile conquistata nel tempo. Hanno evidenziato la collaborazione della cittadinanza nel correttodei, ...

Tempo di lettura: < 1 minuto Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Comune di Durazzano . Il 10 ottobre 2023 è entrata in vigore la legge 137/2023, in aggiornamento al D.lgs. ... (anteprima24)

Pubblicato il 9 Aprile, 2024 guai giudiziari per 11 persone , responsabili del reato di abbandono di rifiuti in aree controllate dalle telecamere di video sorveglianza, (Via Officina Ferroviaria, ... (dayitalianews)

C’è chi dice no. Il rettore Usa scortato dalla polizia dopo aver rifiutato il boicottaggio anti-israeliano - Jonathan Holloway, capo della prestigiosa Rutgers University, ha deciso di non avallare la richiesta di sospendere le collaborazioni con Israele ...huffingtonpost

Naby Keita si rifiuta di andare in panchina contro il Bayer Leverkusen: il Werder Brema lo sospende fino a fine stagione - Il Werder Brema ha sospeso fino a fine stagione Naby Keita: l'ex Liverpool si era rifiutato di andare in panchina contro il Bayer Leverkusen ...tag24

Catanzaro: Blitz Notturni a caccia dei trasgressori ambientali multe fino a 400 - CATANZARO - Non si ferma il pugno duro dell’amministrazione comunale contro gli abbandoni indiscriminati dei Rifiuti in città ... per beccare i trasgressori ed elevare le Sanzioni che, per questo tipo ...infooggi