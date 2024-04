Riconoscimento De Co all' arte dello scalpellino | cos’è la centenaria scultura in arenaria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 aprile 2024) Bologna, 16 aprile 2024 - L’proviene da epoche lontanissime. Da quando, tra gli Appennini bolognesi, i Maestri Comacini lasciavano tracce ancora ben visibili oggi nelle porte delle abitazioni da loro realizzate. Ad oggi il mestiere rimane più attuale che mai, con il conferimento della Denominazione Comunale d’Origine (De.Co), per la tutela e la valorizzazione dei saperi, da pdel Comune di Bologna e della Città Metropolitana. “L’degli scalpellini, che hanno vissuto per centinaia di anni nelle falde del Montovolo, lavorando la pietranelle cave, si stava perdendo. Il nostro obiettivo, credo nobile, è che non vengano dimenticati e che il loro mestiere venga trasmesso negli anni a seguire, e questoci rende ...