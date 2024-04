Ricchi e Poveri | “Ma non tutta la vita” è disco di platino

(Di martedì 16 aprile 2024) foto di Amilcare IncalzaMILANO – Il brano “Ma nonla” (etichetta DM Produzioni su licenza Carosello Records) con il quale ihanno partecipato alla 74a edizione Festival di Sanremo èdicertificato dalla FIMI/GfK. La hit continua a spopolare ovunque dai social ai più importanti club nazionali e internazionali, motivo per il quale di recente sono stati pubblicati otto remix con il coinvolgimento di alcuni tra i più apprezzati talenti del clubbing made in Italy. Isono diventati un fenomeno cult, in particolare nella fascia di età compresa tra i 18 e i 34 anni, che ha travolto tutti: “Ma nonla” è entrata in Top 10 Italia su Spotify, Amazon Music e ...

L’amore per i Ricchi e Poveri è infinito: il pubblico non smette mai di ricordarlo. Il duo musicale dopo il successo sul palco dell’Ariston con il nuovo brano presentato, Angela Brambati e Angelo ... (velvetmag)

Ricchi e Poveri, disco di platino a "Ma non tutta la vita" che impazza su TikTok - Con oltre 8 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, sulla piattaforma sono in testa tra quelli che hanno partecipato al 74esimo Festival di Sanremo ...rainews

“Ma non tutta la vita” dei Ricchi e Poveri ottiene il “Disco di Platino”, il simpatico post sui social - Solo un mese fa, in un articolo dedicato, vi raccontavamo che “Ma non tutta la vita” dei Ricchi e Poveri veniva certificato “Disco d’Oro”. Ora, per il superamento delle 100.000 copie vendute, il brano ...rds

MUSICA - "Il mondo collassa", il nuovo singolo di Pare in feat. con Trip - C'è un momento nella vita di ogni artista in cui le parole diventano più di semplici versi; diventano un grido, un grido che non solo si fa strada attraverso il caos, ma promette di trasformarlo. Per ...napolimagazine