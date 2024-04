Ricatti al club | aggressioni ai giocatori e ombre di ‘ndrangheta | il sistema ultrà del Genoa secondo i pm Chiesti 33 anni per 14 imputati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Estorsioni ealla società, spedizioni punitive nei confronti di rivali, botte a giornalisti scomodi. Intimidazioni eai, spaventati da irruzioni negli spogliatoi, oppure ricercati nei locali e nei ristoranti della città e redarguiti per essere usciti di sera. In parallelo alla pressione esercitata da questo gruppo di, crescevano i loro interessi economici occulti nella gestione di gadget, feste, biglietti e addirittura della sicurezza stessa della squadra, tutto gestito attraverso una rete di prestanome. Neglila Procura di Genova, il tifo organizzato delè stato catturato e monopolizzato da una frangia estrema, che ha portato in dote l’ombra di rapporti con la criminalità organizzata e impresso una svolta verso ...