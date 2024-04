Revisione auto | costi e tempi Il rischio truffa è dietro l’angolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 aprile 2024 – In vent’anni in Italia i centridiveicoli sono quasi raddoppiati, passando dai 5.197 registrati nel 2003 ai 9.272 rilevati nel 2023: numeri che testimoniano l’aumento di oltre 4.000 unità, corrispondenti a una crescita del 78,4%. Il rilevante sviluppo del settore ne sottolinea la portata strategica e l’importante ruolo per garantire la sicurezza e diminuire l’impatto ambientale dei mezzi che circolano nel nostro Paese. I dati citati emergono da un’elaborazione dell’Osservatoriopromotec su informazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La diffusione territoriale Analizzando il dettaglio regionale emerge che tra il 2003 e il 2023 il numero di centririzzati a effettuare revisioniè cresciuto soprattutto in Sardegna (+141,7%), seguita ...