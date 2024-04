Revelli | “Strizza l’occhio ai pacifisti Ma la Lega è schierata con Putin”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 16 aprile 2024) In un mondo sempre più in guerra, la corsa agli armamenti diventa anche un tema elettorale in vista del voto delle europee di giugno. Marco, storico e politologo, c’è una corsa elettorale per ottenere i voti dei? “Purtroppo temo di no, temo che il pacifismo che è molto diffuso nell’opinione pubblica non abbia dei grandi sponsor politici. Sicuramente non tra le forze politiche più consistenti. L’unica lista che a me sembra sinceramente pacifista, e che ha nel proprio nome e nel proprio certificato di nascita l’obiettivo di combattere l’ondata bellicista che dilaga, sia quella di Santoro, con un buon gruppo di figure che indiscutibilmente si sono battute fin dall’inizio contro le armi e per la pace”. Invece i grandi partiti? Lo fanno anche solo a livello elettorale? “No, sinceramente non lo vedo, se non per qualche furbesca ...