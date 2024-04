Restituzioni M5s | dal 2013 oltre 125 milioni di euro per progetti di carattere sociale

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 16 aprile 2024) Più di 100di. Sono le cifre delle cosiddette, ovvero quelle somme che i parlamentari e i consiglieri regionali eletti nel Movimento 5 Stelle hanno restituito per finanziaredestinati alla collettività. Proprio in questi giorni il leader pentastellato, Giuseppe Conte, è tornato a parlare del tema, ricordando come finora siano stati restituiti 100“alla comunità”. Una cifra corretta, come evidenziato dal fact-checking di Pagella Politica. Che ricostruisce tutte le tappe, a partire dal, quando il Movimento 5 Stelle è entrato per la prima volta in Parlamento. Da subito deputati e senatori hanno iniziato a restituire parte dello stipendio, come previsto anche oggi dallo Statuto. Soldi che servono per finanziare il partito e per finanziarie ...