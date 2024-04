Report come Farwest | in estate 5 repliche l’uno per non scontentare nessuno

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 16 aprile 2024) Ledisi faranno nel mese di luglio, per cinque lunedì, in prima serata su Rai 3. Ad agosto, invece, andranno in onda cinque puntare di, il programma di Salvo Sottile. La decisione della Rai sembra quindi tentare di accontentare tutti, ma equiparando di fatto due trasmissioni che per storia e share hanno ben poco in comune. E che l’idea sia quella di accomunare le due trasmissioni non è di certo una novità, tanto che persino la scenografia dirichiama (si vede nella foto) quella di. Il futuro diC’è poi un’altra questione, che è quella del futuro die del suo conduttore, Sigfrido Ranucci. Proprio quest’ultimo oggi su Facebook ha pubblicato un articolo in cui si parla del suo possibile addio ...