(Di martedì 16 aprile 2024) Ammonta adila somma che lametterà a disposizione di sette Comuni che hanno presentato la relativa richiesta di finanziamento per la riqualificazione deiconfiscati alle mafie L'articolo proviene da Firenze Post.

ROSIGNANO MARITTIMO – Inchiesta Scapigliato , Regione Toscana si costituisce parte civile Inchiesta Scapigliato , la Regione Toscana si costituisce parte civile in merito all’ Inchiesta di smaltimento ... (corrieretoscano)

CAMPI BISENZIO – Alluvione in Toscana , la Regione dice grazie a 4.800 volontari . Alluvione in Toscana , la Regione dice grazie ai suoi 4.800 volontari . Migliaia di volontari della Protezione civile ... (corrieretoscano)

Una collaborazione rinnovata per rafforzare legami e favorire la promozione reciproca dei territori, delle culture, del patrimonio e della creatività. Toscana e Regione Centro Valle della Loira ... (laprimapagina)

Unicredit e Nomisma presentano l’edizione 2024 dell’osservatorio sulla competitività delle regioni del vino - L’Osservatorio fotografa le performance dei vini regionali, sia sul mercato nazionale che in quello internazionale e il loro posizionamento nel percepito dei consumatori italiani L’Emilia Romagna nel ...gazzettadellemilia

Regione Toscana: quasi 3 milioni di euro per recuperare i beni sottratti alla criminalità - Ammonta a quasi 3 milioni di euro la somma che la Regione Toscana metterà a disposizione di sette Comuni che hanno presentato la relativa richiesta di finanziamento per la riqualificazione dei beni co ...firenzepost

Conclusi i lavori di ristrutturazione dell’avannotteria di Rio Villese - Sabato il taglio del nastro: è stata realizzata grazie agli importanti contributi della Regione Toscana e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ...luccaindiretta