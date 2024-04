Regeni | Massari e la versione di Renzi | “Non ricordo la telefonata del 2016 Ma fu attivato ogni canale | pure consigliere diplomatico del premier”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) “L’ex presidente del Consiglio Matteoha detto che il 31 gennaiolo avrei avvertito? Una? Francamente non“. Queste le parole di Maurizio, l’ex ambasciatore italiano al Cairo, nel corso della sua testimonianza durante l’udienza del processo sul sequestro, le torture e l’uccisione di Giulio, davanti alla Prima Corte d’Assise, che vede imputati quattro agenti della National Security Agency. Ovvero, il generale Sabir Tariq e i colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, sotto accusa per il reato di sequestro di persona pluriaggravato e (nei confronti di quest’ultimo) di concorso in lesioni personali aggravate e il concorso in omicidio aggravato. Già alcuni anni fa, nel corso della dichiarazione ...