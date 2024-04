Regeni | Ballerini legale famiglia | “Dall’ex ambasciatore Massari un racconto doloroso | ma necessario Raccogliamo brandelli di verità”

(Di martedì 16 aprile 2024) “Abbiamo cominciato a ricostruire il contesto del regime egiziano nei giorni in cui Giulioè stato sequestrato, torturato e ucciso. Grazie alla testimonianza dell’italiano al Cairo Maurizioabbiamo ricostruito quel periodo tragico dal 25 gennaio 2016, giorno della sua scomparsa, fino al ritrovamento del corpo e ai depistaggi successivi”. Queste le parole dell’avvocata Alessandradei genitori di Giulio, al termine dell’udienza del processo davanti alla Prima Corte d’Assise che vede imputati quattro agenti della National Security Agency. Ovvero, il generale Sabir Tariq e i colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, sotto accusa per il reato di sequestro di persona pluriaggravato e (nei ...

“Siamo soddisfatti che finalmente in una pubblica udienza si inizi a ricostruire la verità processuale su quello che è capitato a Giulio e su chi era. Cominciano ad andar via anche un po’ di ombre ... (ilfattoquotidiano)

Giulio Regeni, "sul suo corpo segni evidenti di torture" - "Mi recai personalmente nell'obitorio dove era tenuto il corpo di Giulio. Erano evidenti segni di torture, dei colpi ricevuti su tutto il corpo con ematomi e segni di fratture e tagli". Così l’ambasci ...adnkronos

Processo Regeni, il giallo della tutor: come mai sapeva che il cadavere era all’obitorio - Il processo alla corte d’assise di Roma si svolge contro quattro 007 egiziani della National Security. In aula l’ex ambasciatore al Cairo Massari che ...ilsecoloxix

Processo Regeni, in aula l’ex ambasciatore al Cairo Maurizio Massari come testimone - ROMA. Nuova importante udienza stamani al processo per il caso di Giulio Regeni. L’ex ambasciatore al Cairo Maurizio Massari verrà sentito, nella seconda parte della mattina, come testimone e con molt ...msn