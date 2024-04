REF 2024 | apre la danza internazionale al Teatro dell’Opera di Roma

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 16 aprile 2024), 16 apr. (askanews) – La trentanovesima edizione deleuropa Festival è in programma dal 4 settembre al 17 novembre con 100 progetti tra musica,, arti digitali e creazione per l’infanzia per 300 repliche in 20 spazi della capitale, ospitando circa 700 artiste e artisti provenienti dall’Italia e da tutto il mondo. ‘Siamo consapevoli che il nostro messaggio culturale si incroci con gli avvenimenti drammatici che oggi stanno scuotendo il mondo e con i profondi cambiamenti che i fattori ambientali e il progresso tecnologico stanno imponendo all’umanità intera. Di fronte a ciò ci guida e ci sprona la convinzione che rappresentare la verità della creazione artistica aiuti a rafforzare la centralità dell’essere umano e della cultura che esso produce’, afferma il Presidente della Fondazione ...