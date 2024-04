Rebel Moon 3 | Zack Snyder | Mostrate il vostro gradimento a Netflix perché si realizzi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 aprile 2024) Il regista ha anticipato la possibilità di un terzo capitolo della sua space opera A pochi giorni dall'uscita di- Parte 2: la sfregiatrice,nel corso di una recente intervista non ha escluso la possibilità di realizzare una "Parte 3" della sua immensa space opera, chiedendo aiuto agli abbonati di. Parlando con Collider,ha accennato alla possibilità di realizzare un terzo film di, che espanderebbe ulteriormente il franchise. Il regista ha suggerito con umorismo che per ottenere il via libera per il terzo film potrebbe bastare che il pubblico clicchi sul "sistema di valutazione" di(l'algoritmo che utilizza i pollici in su) per convincere il …