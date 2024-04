Ravenna "La Pistoiese? Noi non molliamo"

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) "Noi nondi un centimetro". A metà fra il grido di battaglia e l’avviso ai naviganti. Paolino Rrapaj è tornato in campo dopo le 3 giornata di squalifica post-Carpi. E la ha fatto col tradizionale spirito di sacrificio, condendo peraltro la prestazione con la terza rete stagionale. Sul concetto della ‘barra dritta’, non c’è ombra di dubbio. D’altronde, la stretta attualità è ormai la notizia del -2 dal Carpi, diventato -4 per effetto del ritiro della: "Il nostro spirito e il nostro approccio non cambieranno assolutamente – ha spiegato Rrapaj – perché dovevamo vincerle tutte prima e, a maggior ragione adesso, dovremo vincerle tutte. Quello che poi succede al di fuori del campo, sono cose che non possiamo controllare, e che non ci riguardano. Il nostro unico pensiero è quello di vincere le partite sul campo, domenica dopo domenica. Le ...