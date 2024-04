Rapinarono una banca nel modenese | in sei finiscono nei guai

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEra il 7 febbraio quando un gruppo di rapinatori prese d’assalto laPopolare SanFelice 1893, di viale Manzoni, a Carpi, nel. I banditi, brandendo un cutter, avevano costretto i dipendenti a consegnare loro il denaro. Questa mattina la polizia ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Modena, su richiesta della Procura, nei confronti di cinque persone e della misura dell’obbligo di presentazione alla pg per un altra. I cinque, tutti campani, sono accusati di rapina aggravata in concorso. I presunti responsabili sono stati individuati grazie alle indagini della squadra Mobile e del Commissariato di Carpi. Decisiva è risultata l’analisi delle immagini riprese dalle telecamere comunali e autostradali, oltreché del traffico telefonico. Quel giorno a fare irruzione ...

