Rapina con esplosione alle Poste di Castrignano del Capo vicino Lecce | i ladri scappano in auto col bottino

Tornano i raid armati a Giugliano dopo una breve tregua di alcune settimane. Sabato sera due malviventi con volto coperto da passamontagna hanno preso d’ assalto l’Eurospin di via Pigna , quartiere ... (teleclubitalia)

MESTRE - Non può essere che lui. Corrisponde la descrizione, la rapidità nell?azione e - non da poco - anche la fuga in monopattino. Il malvivente che sabato pomeriggio, poco dopo... (ilgazzettino)