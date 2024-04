RANUCCI LASCIA LA RAI? LUI POSTA UN ARTICOLO SU AMADEUS E SOTTOLINEA UNA DATA

(Di martedì 16 aprile 2024) Sigridoe Report sono da tempo nel mirino della Destra che più volte, in modo esplicito, ha tentato di bloccare la messa in onda di alcuni servizi ritenuti scomodi. Grazie alla trasmissione di3 Vittorio Sgarbi si è dimesso, l’esempio più recente. E ora anche il popolare giornalista finirà a Nove o altrove? Luisu Facebook proprio unapparso oggi su La Stampa che, oltre all’addio di, parla di alcuni volti della tv pubblica in bilico, come Federica Sciarelli e. Ecco il testo. Con Sigfridoil malumore è antico per una trasmissione, Report, che scava nelle opacità del potere. E con il governo Meloni ha scavato a fondo con inchieste che hanno dato molto fastidio, soprattutto quelle sulla famiglia La Russa e il padre di ...

Reggio. Metrocity, Ok a variazioni di bilancio per il Villaggio della Solidarietà di San Ferdinando - REGGIO CALABRIA – Il Consiglio Metropolitano, ha approvato, all’unanimità, gli indirizzi strategici per l’elaborazione della Sezione “Rischi Corruttivi e Trasparenza” del Piano Integrato di Attività e ...tempostretto

Amadeus via dalla Rai (e non solo), da Fagnani a Sciarelli e RANUCCI: chi potrebbe andarsene. E resta il caso Fiorello - Non solo Amadeus. La Rai potrebbe perdere altri pezzi da 90. Anche se la tv pubblica farà di tutto per trattenere personaggi di punta, Fiorello in primis. Lui è l’ultima ...ilmattino

Sigfrido RANUCCI sibillino sul suo futuro in Rai - Come con Fabio Fazio un anno fa, la clamorosa uscita dalla Rai di Amadeus darà il via ad un altro “via vai” da Viale Mazzini Gli ultimi rumors parlano di un forte interessamento di Warner Bros. Disco ...davidemaggio