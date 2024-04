Raffiche di vento a Milano | crollano pannelli di legno dal nono piano | 29enne ferito alla testa E’ grave

(Di martedì 16 aprile 2024) Un uomo di 29 anni è rimastoda alcunidi, caduti da una tettoia in costruzione, al, di un palazzo di via Martiri Palestinesi, a Cinisello Balsamo, nel Milanese. L’incidente, provocato dalle fortidi, è avvenuto intorno alle 12,14 di oggi. L’uomo, colpitodai materiali caduti da parecchi metri di altezza, ha riportato un trauma cranico e al volto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con automedica e due ambulanze. L’uomo è ricoverato in codice rosso all’ospedale di Cinisello Balsamo. Soccorso dai sanitari anche un 66enne che si sarebbe infortunatoschiena e a una gamba nel tentativo di soccorrere il giovane. L’uomo, sebbene non colpito dal ...

Clusane d’Iseo ( Brescia ) – Tempo da lupi sul Brescia no e in particolare sul lago d’Iseo, dove da questa notte si susseguono temporali e raffiche di vento e piove violentemente. A Clusane d’Iseo, di ... (ilgiorno)

Meteo , le previsioni in Veneto e Fvg per i prossimi giorni. Per la giornata di martedì 16 febbraio si aspetta l'arrivo del maltempo a Nordest, con rovesci e temporali , ma quello che... (ilgazzettino)

L’inverno ad aprile: arrivano freddo, piogge e forti Raffiche di vento. Cosa è il foehn - Temperature in picchiata (anche di 15 gradi, con freddo soprattutto di notte) e allerta meteo per forti Raffiche: ecco cosa ci aspetta per i prossimi giorni. E i metereologi dicono che il caldo non to ...dire

Meteo, colpo di coda dell'inverno: da venerdì 19 clima fresco, ventoso e instabile. Arriva la neve sull'Appennino - Arriveranno diversi impulsi perturbati dal Nord Europa: il clima sarà di stampo tardo invernale per diversi giorni. La tendenza meteo ...meteo

Cronaca meteo. Due fronti in transito sull'Italia con piogge, temporali e vento. Situazione e previsioni prossime ore - Un fronte in discesa dall'Artico e uno in risalita dal Nord Africa caratterizzeranno la giornata sull'Italia.3bmeteo