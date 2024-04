Rafael Nadal parla chiaro | “Stupido pensare che io possa essere favorito al Roland Garros”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 aprile 2024) Un ritorno in grande stile. Appena cinque game quelli lasciati da Rafanel primo turno dell’ATP500 di Barcellona a Flavio Cobolli. 6-2 6-3 lo score in favore dell’asso maiorchino, tornato a giocare dopo che l’ultima volta in campo era stata a Brisbane, nei primi giorni del 2024. Quel match perso contro l’australiano Jordan Thompson era stato l’ultima apparizione e poi tanti ritiri e rinunce per problemi fisici. Oggi, a Barcellona e sul campo che porta il suo nome,ha messo in mostra il suo tennis, pur prendendo tutte le precauzioni del caso, specialmente nell’esecuzione del dritto. E così, sarà interessante vederlo all’opera al cospetto del n.11 del mondo, Alex de Minaur, nel prossimo turno. “Giocare è sempre un motivo di gioia, questa è la realtà, in un club che mi ha accolto per moltissimi anni. L’importante è aver giocato, il resto viene ...