Raccolta fondi per Mancini | gli 11mila euro saranno tutti devoluti in beneficenza

Verucchio (Rimini), 16 aprile 2024 - centinaia di persone ieri sera sono scese in strada per manifestare la loro solidarietà a Filippo Malatesta , dopo che un incendio doloso ha distrutto (video), ... (ilrestodelcarlino)

Bergamo. Una presenza profondamente sentita e commossa, unita ad una raccolta fondi per sostenere la ‘sua’ famiglia che trasforma in un’azione concreta l’immenso affetto che amici e colleghi ... (bergamonews)

Continua la gara di solidarietà nel Comune di Ardea, in provincia di Roma, per la piccola Vittoria, la bimba di 6 mesi nata con una rara sindrome genetica. Per lei è stata aperta una raccolta fondi ... (ilcorrieredellacitta)