Quinta | sesta o settima | Rbr col fiato sospeso Ecco tutte le combinazioni per i playoff

(Di martedì 16 aprile 2024) Quinti, sesti o settimi? Rbr non sa ancora quale sarà la sua classifica finale e da che parte di tabellone finirà, quella che ha testa di serie numero uno Trapani o l’altra comandata da Forlì. Il largo successo sulla Luiss Roma consente ai biancorossi di restare ancora davanti di un’incollatura su Cividale, l’altra lepre dell’orologio, capace di fare addirittura meglio di Rbr nella seconda fase con nove vittorie in nove partite disputate. Partiamo dai fatti. RivieraBanca ha 34 punti come Trieste, caduta inopinatamente in casa con l’Urania Milano, proprio la prossima avversaria di Johnson e compagni. Al di là dei 14 punti di uno splendente Aristide Landi, ex di turno domenica al PalaLido, il ko dei giuliani rimescola un po’ tutto e lascia ancora aperta la porta del quinto posto. Dietro, a 32, c’è Cividale. Sopra (Verona a 38) e sotto (Piacenza a 30)squadre che non ...