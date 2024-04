Qui Sinalunghese Corsa per evitare il rischio play out

(Di martedì 16 aprile 2024) Prosegue il momento poco brillante dellasconfitta 3-1 domenica a Colle Val d’Elsa e ancora invischiata nella lotta perout. Il vantaggio sulla zona caldissima, in particolare sull’Asta, resta di tre punti ma urge provare a invertire la rotta già a partire dal prossimo impegno, domenica al ‘Carlo Angeletti’ contro il lanciatissimo Signa, ancora inper accaparrarsi la seconda piazza dietro al Siena. La vittoria manca da gennaio, poi complici infortuni a giocatori importanti (Viligiardi e Bucaletti su tutti) il calo dei rossoblu di Pezzatini è stato evidente. Negli ultimi 180 minuti della stagione, sperando che non ci siano appendici, lapuò provare a chiudere una stagione molto altalenante nel migliore dei modi e poi iniziare a pensare al futuro con la giusta ...

Prosegue il digiuno di vittorie della Sinalunghese che domenica è stata raggiunta nel finale dalla Rondinella non riuscendo a chiudere con tre giornate di anticipo il discorso salvezza diretta. ... (sport.quotidiano)

Domenica a Colle va in scena il derby provinciale tra i padroni di casa di mister Chini e la Sinalunghese. Le due formazioni vivono però momenti diversi: la Colligiana è teoricamente ancora in corsa ... (sport.quotidiano)

Domenica a Colle Val d’Elsa va in scena il derby provinciale tra i padroni di casa di Chini e la Sinalunghese. Per i rossoblu sarà una gara importante per staccarsi dalla zona pericolante. "Non siamo ... (sport.quotidiano)

