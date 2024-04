Qui era solo una bambina | oggi | a 45 anni | è sulla cresta dell’onda ed è la più sensuale della tv italiana

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 16 aprile 2024) Spunta su Instagram una foto molto graziosa: si vede unadagli occhi furbi e dal sorrisetto malizioso; difficile capire chi è. Immaginare personaggi chesono famosi quando erano dei bambini è come fare un viaggio indietro nel tempo: chiha 45-50è nato in un periodo storico rivoluzionario e molto dinamico, gli’70. Questa bellaè una donna bellissima e famosa – Cityrumors.itIl mondo è cambiato tantissimo, e quando scopriamo in rete come hanno vissuto l’infanzia i personaggi famosi diviene sempre un po’ di nostalgia, sentimento che chissà perché si manifesta sempre di più proprio con l’avanzare dell’età. Nella foto era una dolceè una ...