Questa esplosione in una città israeliana non è stata causata da un missile iraniano

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 16 aprile 2024) Il 14 aprile 2024 è stato pubblicato su Facebook un video che mostra una forteverificatasi di notte in un centro abitato. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si afferma che si tratterebbe di «missili balistici iraniani» che «colpiscono obiettivi in Israele». Il riferimento è all’attacco dell’Iran contro Israele svoltosi il 13 aprile 2024 con lancio di droni e missili. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver intercettato il 99 per cento dei droni e dei missili iraniani lanciati contro il territorio israeliano. L’attaccosi è verificato poco meno di due settimane dopo l’attacco attribuito all’esercito israeliano del 1° aprile 2024 all’ambasciata iraniana a Damasco, in Siria, in cui erano state uccise 11 persone, tra cui sette guardie rivoluzionarie iraniane. L’Iran aveva ...