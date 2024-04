Quel treno tanto invocato per Roma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) In attesa che possa diventare un’ipotesi concreta l’utilizzo delBlues sulla linea Siena-lo ibrido in grado di viaggiare sia col motore diesel sia sulla linea elettrica), per ora servono anche cinque ore sulla tratta, come testimoniato via social da Stefano Maggi, docente universitario di Storia dei trasporti e assiduo utente dei collegamenti ferroviari. Basta che salti una coincidenza e raggiungere la méta diventa una chimera. Anche per questo è stata avanzata la richiesta di utilizzare ilBlues, ultimamente al tavolo di Confindustria Toscana sud. Tra i primi sostenitori, il vice presidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli: "La proposta è sul tavolo di Trenitalia – afferma –. Sarebbe un grande vantaggio non solo perché si potrebbe raggiungerein due ore e venti ...