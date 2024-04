Quattro indagati per l' incendio sul set tv a Stromboli 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 16 aprile 2024) AGI - Chiuse le indagini per disastro ambientale causato dai vasti incendi del 25 e 26 maggio 2022 a Stromboli durante le attività per realizzare la serie televisiva "Protezione civile". I carabinieri della Compagnia di Milazzo, coordinati dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata da Giuseppe Verzera, hanno notificato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari e l'informazione di garanzia apersone accusate di disastro ambientale colposo, nonché di due persone giuridiche: una società di produzione cinematografica, di video e programmi televisivi; e una società operante nell'ideazione e realizzazione di effetti speciali per cinema, tv e teatri, per responsabilità amministrativa in ragione del reato ambientale provocato. Il provvedimento è scaturito dalle indagini condotte dalla Stazione carabinieri di Stromboli subito dopo il vasto ...