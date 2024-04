“Quanto costa mangiare da lui” Peppe Di Napoli all’Isola dei Famosi | menù e prezzi del suo ristorante

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 16 aprile 2024) Ora èdei2024 maDinon è un volto nuovo per molti. Al contrario, il pescivendolo napoletano, 51 anni, è una vera e propria star dei social, soprattutto di TikTok, dove spopola da tempo il suo motto “a cascata”, frase che utilizza per pubblicizzare in video i suoi prodotti. Viene da una famiglia di pescatori e pescivendoli e ha continuato la tradizione visto che gestisce una pescheria, poi diventata anche, a Pianura, quartiere della periferia occidentale diDiè sbarcato in Honduras insieme a 4 altri naufraghi sconosciuti che si sono ora ricongiunti ai personaggi più noti ai telespettatori. Sconosciuti fino a un certo punto, perché il pubblico social non solo conosceva già ...