Quante posizioni guadagna Arnaldi a Barcellona? Serve un’altra vittoria per un balzo consistente

(Di martedì 16 aprile 2024) Matteoè approdato agli ottavi di finale del tabellone principale del torneo ATP 500 di2024 di tennis: per il tennista italiano incamerati già 50 punti per l’accesso al terzo turno della manifestazione catalana, che giocherà giovedì 18., che ieri nella classifica ufficiale era 40° a quota 1121, con il successo al secondo turno si porta, dovendo scartare i 30 puntiti a2023, a quota 1141, al 38° posto virtuale. Unaagli ottavi, poi, giovedì lo porterebbe a 1191, al 35° posto virtuale. Spingendosi fino alle semifinali l’azzurro salirebbe al 30° posto virtuale, a quota 1291, mentre l’ingresso in finale lo farebbe issare a 1421, al 26° posto virtuale. Un clamoroso successo nel torneo lo porterebbe a quota 1591, al 24° posto ...