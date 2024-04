Quando i supereroi lavoravano per il Pci | arriva in teatro “La scorta di Enrico” I dettagli

(Di martedì 16 aprile 2024) Spettacolo teatrale di e con Luca Telese con la partecipazione di Francesco Freyrie, Michela Gallio e Andrea Zalone Debutta il 20 maggio dalSala Umberto di Roma e sarà poi il 24 maggio a Milano al PiccoloSala Paolo Grassi nella rassegna “Milano per Gaber”, e l’11 giugno a Bologna alArena del Sole, Ladiper il Pci, lo spettacolo di e con Luca Telese, liberamente tratto dal suo bestseller Ladi(Solferino Editore). Lo spettacolo racconta, attraverso la vita e la drammatica morte diBerlinguer – leader tra i più amati e rimpianti d’Italia – la storia di un popolo, quello “della sinistra “: in un certo senso, la ...

Da Capitan Marquez a Vinales-Batman: Quando i supereroi ispirano i piloti - Per tutto il weekend texano, Maverick ha sfoderato un casco dedicato alluomo pipistrello. Prima dello spagnolo, i supereroi hanno ispirato il look di altri piloti della MotoGP ...gazzetta

Vinales supereroe, Acosta non si tiene. Bastianini, via qualche sassolino dalla scarpa - MAVERICK VINALES: VOTO 10 Nessuno come lui: vincitore in MotoGP con tre Case diverse: nell'ordine Suzuki, Yamaha e ora naturalmente Aprilia. A partire dal suo nome di battesimo, una vita da film per V ...sportmediaset.mediaset

World Kiss Day, al Castello di Lunghezza di Roma si festeggia anche domenica con i Fantabaci di principesse e supereroi - La festa internazionale del bacio. Il gesto romantico che ha ispirato testi celebri o film d'autore torna protagonista del World Kiss Day con una serie di appuntamenti in tutto il mondo ...ilmessaggero