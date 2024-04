Quando gli allievi di Amici 23 erano dei bambini! Le foto che vi faranno sciogliere

La tecnica del “dry haircut” nient’alto che che il taglio eseguito su capelli perfettamente asciutti. Il suo vantaggio? Seguendo il naturale movimento della chioma, renderebbe più facile per il ... (iodonna)

Un bimbo autistico è risultato a scuola anche quando era in centro di riabilitazione. La vicenda ad Afragola, la denuncia della madre .Continua a leggere (fanpage)

Energia, Besseghini (Arera): "Su mercato libero fondamentale comunicazione chiara" - Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Nel passaggio al mercato libero dell'energia elemento di fondamentale importanza è "che ci sia una comunicazione che arrivi in maniera molto chiara, diretta e semplice ai c ...lanuovasardegna

Migranti, Salvini polemizza con Richard Gere: da me solo buonsenso - Milano, 16 apr. (askanews) – “Quando si tratta di difendere i confini, nel rispetto della legge, contro i trafficanti di esseri umani, la Lega è sì un movimento ‘estremo’, ma di estremo buonsenso”. Il ...askanews

Chiara Nasti si confessa: «Non voglio gente a casa, odio che si siedano sul mio divano. Il seno grosso Mi piace, voglio rifarlo» - Sdraiarsi sul letto o sul divano con i vestiti indossati per uscire Di certo non in casa Nasti - Zaccagni. Chiara Nasti ha fatto sapere chiaro e tondo che la sola idea dei suoi ospiti che si siedono.leggo