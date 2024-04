Qual è il significato del testo di Nell’aria | pezzo cult e hot di Marcella Bella

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 16 aprile 2024) Scritto da Giannie Mogol,, del 1983, è stato uno dei pezzi più celebri di. Un verosul cuisi è molto discusso. In realtà, le parole dellasciano spazio a poche interpretazioni. La protagonista della canzone è una donna che vuole avere il suo uomo vicino. In una sorta di confronto ideale con lui, fatto in una domenica solitaria, gli racconta per filo e per segno i suoi desideri. Parla apertamente della voglia di fare sesso e della passione che la infiamma al solo pensiero del suo amore per lui. Malizioso è anche il riferimento alla gatta della protagonista, che dice sì al suo uomo. Un doppio senso nemmeno troppo velato che allude a una parte del corpo femminile. Intervenuta al programma Belve, ...