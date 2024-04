Putin a Raisi | ' Iran e Israele esercitino moderazione'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Il presidente russo Vladimirha espresso in una telefonata con il presidenteiano"la speranza chelaper evitare una nuova escalation". Lo rende noto il Cremlino, come riporta la Tass., secondo il Cremlino, ha assicurato ache Teheran non è interessata ad un'ulteriore escalation in Medio Oriente.