Pulsano | PD | “Acqua bene primario”

(Di martedì 16 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoIn questi giorni siamo venuti a conoscenza che la fontana pubblica presente in Viale Montedarena è stata “chiusa” e non è più fruibile ed il contatore è stato rimosso. Molte le rimostranze dei residenti ed esercenti presenti sul posto che lamentano questo disservizio creato a tutti i fruitori della fontana che, ricordiamo, essere l’unica presente sul tratto di litoranea pulsanese. Le cause di questa arbitraria decisione non sono ancora note ma è chiaro che qualcuno ne ha richiesto la chiusura, probabilmente perché infastidito dalla presenza di tanti turisti assetati o dai bambini che si rifocillano per il caldo. Eppure tutti sogniamo e vogliamo una “turistica” con lo sguardo rivolto al futuro ma restiamo silenti alla chiusura di una fontana, alla privazione di unpubblico quale ...