Pugni | calci e minacce di morte alle compagne | braccialetto elettronico per due uomini violenti

(Di martedì 16 aprile 2024) Medicina (Bologna), 16 aprile 2024 - Duehanno ricevuto la misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa per aver in più occasioni picchiato e aggredito la moglie e la compagna. Il primo episodio è avvenuto a Medicina. L'uomo raggiunto dalla misura cautelare, che prevede anche l'obbligo dele il non avvicinarsi a tutti i luoghi frequentati dalla moglie, è un quarantatreenne di origine marocchina, operaio, incensurato, accusato del reato di maltrattamenti contro familiari conviventi, lesione personale e violenza sessuale. I militari dell'Arma sono intervenuti dopo che la moglie, una trentottenne di origine marocchina, lo scorso 3 marzo si è rivolta ai carabinieri per raccontare l'ennesima aggressione subita dal marito. La vittima ha spiegato ...