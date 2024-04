(Di martedì 16 aprile 2024) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a puntualmente moderati.” Rischio:, secondo lo schema, fontedella. L'articoloper proviene da Noi Notizie..

L’immagine di home page, tratta da schema diffuso dal dipartimento della Protezione civile , si riferisce alla situazione di allerta per temporali in varie regioni del nord Italia. L'articolo Puglia , ... (noinotizie)

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 12 di domani, 16 aprile, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di ... (noinotizie)

Nell’immagine di home page, tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile , la situazione meteo oggi. Fra le regioni in allerta gialla c’è, parzialmente, la Puglia . Il ... (noinotizie)

Meteo, crollo delle temperature di oltre 10 gradi e vento forte - Svolta climatica in Italia nelle prossime ore: dopo il caldo arriva il freddo con un brusco calo delle temperature di ben 10°. Le previsioni ...meteo

Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o ...noinotizie

Ultim’ora maltempo Provincia di Taranto: arriva il Crollo Termico. Minima scende fino a 5°C - Ultim'ora maltempo Provincia di Taranto: Confermato il peggioramento delle condizioni Meteo. Si scende di temperatura.grottaglieinrete