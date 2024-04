Psg | il riscatto di Donnarumma | “la mia prima semifinale di Champions | sono emozionato”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 aprile 2024) Il Psg vola indiLeague e si presenta da favorita nella sfida contro il Dortmund. Uno dei protagonisti è stato Gigio, autore di una parata decisiva. “E’ la miadi. Non era facile vincere qui, ma abbiamo fatto una grande partita. L’abbiamo preparata molto bene. Tutte le parateimportanti, come tutti i dettagli. Innon si può sbagliare niente, altrimenti ti fanno subito gol.contento per me, per la squadra ed i tifosi”.le parole del portiere ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria per 4-1 ottenuta contro il Barcellona.