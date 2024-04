Psg | forse è la volta buona | strada in discesa verso la finale di Champions!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 aprile 2024) Serata incredibile nella prima fase delle partite di ritorno dei quarti didiLeague. L’impresa più importante è stata realizzata dal Psg di Luis Enrique sul difficile campo del Barcellona e dopo la sconfitta casalinga dell’andata con il punteggio di 2-3. La gara è stata nettamente condizionata dall’espulsione di Araujo dopo appena 29 minuti per un fallo da ultimo uomo. La squadra di Xavi passa in vantaggio al 12?: azione straordinaria del baby-fenomeno Yamal, il brasiliano Raphinha sigla il vantaggio. L’espulsione di Araujo rovina i piani dei blaugrana e condanna gli spagnoli all’eliminazione. I francesi trovano il pareggio al 40? con Dembele, nella ripresa il Psg scappa con Vitinha e Mbappé su calcio di rigore per l’1-3. Il Barcellona non ha la forza di reagire e all’89’ è ancora Mbappe a siglare il definitivo 1-4. Il Psg si ...