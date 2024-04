Psg e Borussia | due poker da semifinale | Barça e Atletico fuori dalla Champions

(Di martedì 16 aprile 2024)le spagnole: indiLeague approdano il Psg, che ha vinto 4-1 in casa del Barcellona, e ilDortmund che travolge 4-2 in casa l'Madrid. Due gare ricche di gol e colpi di scena. All'Estadio Olimpico i francesi dell'ex Luis Enrique rovesciano il ko 3-2 di Parigi grazie alla doppietta di Mbappè e le reti di Dembelè e Vitinha, che ribaltano il vantaggio dei catalani con Raphinha al 12'. Al 29' però Araujo viene espulso con rosso diretto per un fallo al limite dell'area su Barcola e cambia tutto. Xavi inserisce Inigo Martinez al posto del baby fenomeno Yamal ma al 40' i parigini agguantano il pareggio con Dembelè. Nella ripresa Vitinha su schema da calcio d'angolo porta in vantaggio i francesi prima del rosso per proteste a Xavi e dello show di Mbappè, che a va a ...

Serata da leoni quella andata in scena nei ritorni di due dei quattro quarti di finale della Champions League di Calcio . Sfide per cuore forti in cui episodi e giocate dei primattori del rettangolo ... (oasport)

Milano, 16 aprile 2024 – Spettacolo all’andata e altrettanto al ritorno, la Champions League non tradisce le aspettative. In Germania il Borussia Dortmund vince 4-2 contro l’Atletico Madrid grazie ... (sport.quotidiano)

Champions: Psg e Borussia in semifinale. Eliminati Barcellona e Atletico Madrid - Mbappé, su rigore, firma il tris dei parigini (61') e nel finale segna il gol del poker (89'). Il Psg affronterà in semifinale il Borussia Dortmund. Borussia – Rimonta clamorosa del Borussia Dortmund, ...firenzepost

atletico madrid al mondiale per club, barcellona out - Nonostante l'eliminazione in Champions League, l'Atletico Madrid si è qualificato per il nuovo Mondiale per club del 2025. I Colchoneros ...sportmediaset.mediaset

La remuntada stavolta la firma il Psg contro un Barça in dieci - Subito sotto per un gol di Rafinha, i parigini la girano con Dembélé, Vitinha e un doppio Mbappé. In semifinale affronteranno il Borussia Dortmund ...laregione.ch