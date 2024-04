Protagonisti | mezzoni Fatto un passo indietro Ma restiamo forti»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Non c’è da stare allegri, ma c’è sicuramente bisogno di ripartire subito. Francescoè obiettivo nel giudicare la prestazione dei biancorossi. "Questa gara ci lascia tanto amaro in bocca perché dopo la bella prestazione contro l’Olbia abbiamoun– ha spiegato il difensore a Umbria Tv – . Ma in questi casi la testa gioca un ruolo fondamentale e dobbiamo essere determinati e consapevoli delle nostre caratteristiche e dei nostri punti di forza". Non vengono però meno le certezze per il futuro. "Questa sconfitta non penso che possa toglierci delle certezze, sappiamo quanto siamo. Viviamo il campo e sappiamo che con questi tipi di squadre se una partita si mette male è difficile ribaltarla. Rimaniamodelle nostre idee, rimaniamo su questa strada ...