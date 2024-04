“Proporrò un cambiamento radicale in Ue Serve l’ambizione dei fondatori” | il discorso di Draghi sembra un programma di governo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Parla di competitività, come da incarico. Ma a due mesi dalle elezioni europee e senza un candidato forte alla guida della prossima Commissione, il suofarà contenti i tanti che da settimane hanno rilanciato il suo nome come papabile per guidare l’Ue, perfino con un manifesto. In effetti quando parla di “” e della necessità di avere “dei” fino alla necessità di procedere a braccetto anche sulla difesa e l’energia, le parole di Mariono undi. Lo scorso settembe Ursula von der Leyen lo aveva incaricato di predisporre in tempi rapidi un rapporto sul futuro della competitività europea, ora l’ex presidente del Consiglio e della Bce ne anticipa i contenuti ...