Pronostico e quote Paula Badosa Gibert – Aryna Sabalenka | WTA Stoccarda 17-04-2024

(Di martedì 16 aprile 2024)si incontrano per il terzo anno di fila in questo importante torneo tedesco con la spagnola che spera di ribaltare ilche la vede sfavorita dopo aver perso le due precedenti partite. La bielorussa non ha giocato al suo massimo dopo la grande vittoria agli Australian Open, avendo InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Al momento di pubblicare questo articolo la quota di Caroline Garcia è in salita rispetto alle primissime quote di apertura, anche se molti bookmaker italiani sono usciti solo dopo. Potrebbe anche ... (infobetting)

Casper Ruud ha disputato un ottimo torneo a Monte Carlo perdendo in finale da un ispiratissimo Tsitsipas ma battendo Djokovic in semifinale. Contro il greco ha sprecato molte chance di riaprire la ... (infobetting)

Pronostici tennis Barcellona: Cobolli sfida Nadal, impresa azzurra a 4,20 nelle quote Unibet - Grande giornata per i colori azzurri al torneo Atp di Barcellona, sulla terra rossa. Al primo turno esordio per il nostro Cobolli, atteso da Rafa Nadal ...agimeg

Roma-Milan di Europa League, Pronostico e quote scommesse - Roma-Milan di Europa League, Pronostico e quote scommesse per questo derby italiano in programma giovedì 18 aprile alle ore 21.pokeritaliaweb

Scommesse Conference League, Fiorentina – Viktoria Plzen: una combo viola a 2.25 - Fiorentina - Viktoria Plzen è la sfida di ritorno dei quarti di finale di Conference League, con lo 0-0 dell'andata che tiene tutto in bilico ...assopoker