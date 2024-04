Pronostici di oggi 16 aprile | Barcellona-Psg e Borussia Dortmund-Atletico Madrid in Champions League

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 16 aprile , conosceremo le prime due semifinaliste della Champions League in una serata in cui il Barcellona deve difendere il 3-2 dell’andata sul ... (infobetting)

Pronostici Ciclismo: percorso, quote e scommesse sulla 2° tappa Tour of the Alps 2024 - 2a tappa Tour of the Alps 2024. Analisi, quote e aggiornamenti sulla seconda tappa Salurn/Salorno - Stans di 189.1 chilometri.betitaliaweb

Pronostici Liga Portugal, Famalicao-Sporting Lisbona: l'analisi del match - Recupero della 20ª giornata del campionato portoghese, lo Sporting capolista vincendo sul campo di un Famalicao che naviga in acque ormai più che sicure metterebbe una seria ipoteca sul primo posto. I ...tuttosport

Championship, quote e pronostico di Southampton-Preston - I "Saints" con una vittoria volerebbero a meno quattro dal secondo posto valido per la promozione diretta in Premier.tuttosport