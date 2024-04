Promozione Fabriano Cerreto | retrocessione dimenticata | è di nuovo Eccellenza

(Di martedì 16 aprile 2024) La società biancorossonera risale subito di categoria. «Una vittoria con tanti giovani fabrianesi in rosa», gioisce il presidente Guidarelli. «La prossimasarà una D2», dice il ds Gubinelli. Il 5 maggio derby per il titolo regionale col Matelica, 16 aprile 2024 – Ilcancella la brutta stagione scorsa e si riaffaccia in. Il pareggio 1-1 di domenica contro la Fermignanese ha dato il via alla festa allo stadio Aghetoni, con la società del presidente Claudio Guidarelli che ritorna nella categoria abbandonata meno di dodici mesi fa. La squadra allenata da Stefano Tiranti, alla seconda vittoria di un campionato alla guida deldopo la Prima Categoria nel 2013/14, ha staccato le avversarie alla distanza: dopo ...

