Prof presa a schiaffi dallo studente | “Hai capito chi comanda?” E i compagni di classe filmano video

(Di martedì 16 aprile 2024) Sui social fa discutere ilregistrato nelle ultime ore in una scuola americana di Winston-Salem, nel Nord Carolina, dove unoafroamericano prende ripetutamente auna insegnante, che rimane pietrificata dal terrore, incapace di reagire, se non di sottomettersi agli abusi dello. Unche, dopo poche ore, è finito sui principali notiziari Usa con le conseguenti azioni legali e disciplinari. Che cosa è successo nella scuola di Winston-Salem Lodella Parkland High School di Winston-Salem ripreso nela schiaffeggiare ripetutamente la sua insegnante all’interno di un’aula è stato imputato di due capi d’accusa: aggressione e minacce. Lo ha comunicato l’ufficio dello sceriffo della contea di Forsyth. Wild footage shows a ...

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Dopo la due giorni belga, a Bruxelles per il Consiglio europeo, Giorgia Meloni spunta a sorpresa a Cosmoprof , la fiera dell'industria della cosmesi in corso a Bologna. E' ... (liberoquotidiano)

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Dopo la due giorni belga, a Bruxelles per il Consiglio europeo, Giorgia Meloni spunta a sorpresa a Cosmoprof , la fiera dell’industria della cosmesi in corso a Bologna. E’ ... (calcioweb.eu)

"E' un comparto che rappresenta "un pezzo importante del Made in Italy - dice la premier incalzata dai cronisti al suo arrivo" Dopo la due giorni belga, a Bruxelles per il Consiglio europeo, Giorgia ... (sbircialanotizia)

Aversa, l’istituto “Conti” e il Prof regista Angelo Cretella protagonisti al Festival Nebrodi Cinema - Aversa (Caserta) – Un’attenzione particolare ai temi legati ai territori, alle storie minori, spesso dimenticate, alla salvaguardia dell’ambiente, al sociale ...pupia.tv

Il Prof. Capua: "Per me Ndicka dovrebbe rifare le visite. Ma non ha finito la stagione" - Una decisione definitiva sul recupero di Udinese-Roma verrà presa dalla Lega venerdì. La società dei Friedkin vorrebbe disputare i 18' che restano nella stessa data in cui verrà giocata ...informazione

Egidio Zacheo con "Una politica da mediare" al centro tò Kalòn di Itaca min fars hus - MARTANO - Al Centro tò Kalòn dell'associazione Itaca Min Fars Hus, a Martano (Lecce) in via Marconi 28, alle ore 19.00 di martedì 16 aprile 2024, si torna a parlare di politica, di storia e di attuali ...lecceprima