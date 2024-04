Processo Saguto | la Cassazione | “Affermata la responsabilità penale” Appello solo per rideterminare la pena

(Di martedì 16 aprile 2024) “È stataladell’imputata Silvanaper avere stretto un accordo trilaterale”. A sei mesi dalla sentenza dellasono state depositate le motivazioni che hanno spinto i giudici a chiedere un nuovo. Neldi secondo grado l’ex presidente della Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, radiata dall’ordine giudiziario, era stata condannata a 8 anni e 10 mesi per corruzione, concussione e peculato, con un lieve aumento rispetto agli 8 anni e mezzo del primo grado, quando era già caduta l’accusa di associazione a delinquere. Gli ermellini hanno fatto cadere alcune accuse e l’bis serviràper la rideterminazione della ...

