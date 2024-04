Problemi alle corde vocali causati dall’abuso o uso improprio della voce

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 16 aprile 2024) Un approfondimento in occasioneGiornata Mondiale. Secondo gli esperti, la soluzione è l’intelligenza artificiale che viene integrata in appositi algoritmi, applicazioni o sistemi di ultima generazione “Laumana è lo strumento più bello che esista, ma è anche il più difficile da suonare”: le parole del celebre compositore Richard Strauss risultano più che mai attuali, in particolar in occasioneGiornata Mondiale, ricorrenza nata nel 1999 in Brasile e ora riconosciuta in tutto il mondo. Dietro a questa grande ricorrenza emergono però dati allarmanti in merito allo stato di salutestessa e, nello specifico, delle, sempre più utilizzate 24/7 ...