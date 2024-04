(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) – "Ma qualealla 194, l'unica cosa reale è lo strabismo della sinistra sul tema". Ad affermarlo Paola Ambrogio, senatrice di Fratelli d'Italia a proposito delle proteste dell'opposizione in merito al dibattito aperto dall'emendamento al decreto Pnrr, approvato in Commissione Bilancio alla Camera. Le Regioni, prevede il testo, neipossono "avvalersi, senza L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google Newspost correlato.

La replica dopo le critiche al governo sull'emendamento al decreto Pnrr, approvato in Commissione Bilancio alla Camera "Ma quale attacco alla 194, l'unica cosa reale è lo strabismo della sinistra ... (sbircialanotizia)

Pro Life nei consultori, opposizioni in rivolta. FdI: "Nessun attacco a 194" - Fratelli d'Italia interviene a proposito delle proteste dell'opposizione in merito al dibattito aperto dall'emendamento al decreto Pnrr, approvato in Commissione Bilancio alla Camera ...adnkronos

Decreto PNRR: nei consultori arrivano i pro-Life, intervista a Luana Zanella - Questo Sito utilizza cookie di funzionalità e cookie analitici, nonché cookie di profilazione di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Cookie ...radioradicale

Il governo Meloni approva un decreto che coinvolge le associazioni pro-vita nei consultori: le polemiche - Il che significa far entrare nei consultori le associazioni pro-vita, o pro-Life, che notoriamente si schierano contro il diritto all'aborto per le donne. Immediatamente si sono sollevate le proteste ...alfemminile