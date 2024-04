Prima e Seconda Categoria. Ponte a Cappiano ok e i play-off sono realtà

In Prima il Sassoferrato Genga ribalta il Pietralacroce e va a +2 dalle inseguitrici. Vincono Real Cameranese e Filottranese, pari per Montemarciano e Olimpia Marzocca. In Seconda , l’Ostra Calcio ... (vallesina.tv)

A quattro giornate dal termine dei rispettivi campionati, Momento cruciale . In Prima categoria, girone "A", derby casalingo per la capolista Marginone contro il Capannori: una sfida basilare per i ... (sport.quotidiano)

Ultrà Juve, Prima condanna in Cassazione: quadro dell'accusa confermato - Società ricattata: privilegi e sconti, altrimenti violenze e cori razzisti. Due mesi e 20 giorni per uno dei Drughi: delimitò col nastro area dello stadio, cacciando gli spettatori "ordinari" ...rainews

I bambini di una scuola di Civitanova Marche e di una di Pechino si parlano in videoconferenza - Una trentina di bambini della quinte elementare e della Prima media della scuola paritaria bilingue (italiano e inglese) My School di Civitanova Marche (Macerata) hanno dialogato per circa un'ora e me ...ansa

La storia siamo noi! Siamo in finale per la Prima volta! - Siamo in finale! È bello dirlo, è bello anche scriverlo, ma soprattutto è bello poter vivere emozioni come quelle che le ragazze di coach Barbolini hanno regalato nella Gara-2 delle Semifinali Scudett ...informazione