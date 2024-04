Prima Categoria Festa per il Frugesport

(Di martedì 16 aprile 2024)in casaper la vittoria nel girone G di, con due turni d’anticipo, e la conseguente salita in Promozione. Decisiva la vittoria per 2-0 contro il Santagata Sport, retrocesso. Girone G: Pol. 2000-Modigliana 3-0 (44’ pt L. Burioli, 11’ st aut. B. Bertocchi, 18’ st Boschetti), A. Romagna-S. Vittore 1-1 (17’ pt Farneti (SV), 30’ st Kebba Jatta), Carpena-Pianta 2-4, F. Ghiaia-S. Sofia 3-1 (25’ pt M. Filippi (SS), 45’ pt rig. Ricciardi (FG), 10’ st rig. Bellenghi (FG), 30’ st Campacci),-Santagata Sport 2-0 (14’ pt Nadir, 22’ st Di Giuseppe), Savarna-Edelweiss 1-3 (13’ pt Bottini, 30’ pt Pellegrino, 40’ pt Conti (S), 6’ st Pellegrino), Savio-R. Fusignano 1-1 (45’ pt Botti (RF), 15’ st Fabbri), Predappio-Meldola 3-3. Classifica:63; Edelweiss 56; S.Vittore 52; Savio ...

